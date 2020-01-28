Спортсмены из Карелии показали хорошие результаты на соревнованиях по американскому футболу

Юниорская сборная Карелии впервые приняла участие в соревнованиях такого уровня, сообщил Юрий Кушнир, президент карельской федерации американского футбола.

В минувшие выходные 25-26 января в Санкт-Петербурге проходил первый этап первенства России по американскому футболу среди юниоров до 15 лет.



Участие в этапе приняли 5 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Петрозаводска.



По итогам всех игр спортсмены из Петрозаводска заняли вторую строчку первенства. Впереди у игроков еще два этапа в Москве и Самаре.

Ранее "Карельские Оружейники" привезли медали со всероссийского турнира по американскому футболу.