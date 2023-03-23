Фигурант уголовного дела в Карелии выплатил 300 тысяч своему ребенку, чтобы вернуть себе честное имя

Алиментщик оплатил задолженность после привлечения к уголовной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось производство о взыскании алиментов с местного жителя на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должник не исполнял решение суда, официально не работал, оплачивал алименты небольшими суммами, поэтому был привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов, которое алиментщик отбыл, но должных выводов не сделал и деньги на ребенка не давал.

С января текущего года неплательщик начал скрываться от приставов, поэтому был объявлен в розыск. Но в феврале его нашли и возбудили в отношении него уголовное дело.

На следующий день после возбуждения уголовного дела житель Пряжинского района оплатил всю сумму задолженности по алиментам в размере 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении должника было прекращено.

Теперь должник выплачивает алименты ежемесячно в размере, установленном решением суда.