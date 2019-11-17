Фигурист Плющенко ищет суррогатную мать

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская готовы поселить будущую суррогатную мать в своем доме.

Звездная пара стала участницей нового реалити-шоу "ЯнаСупер". В последнем выпуске семья сделала важное заявление, пишут "Дни.ру".

Оказалось, что муж с женой хотят завести детей. Но, к сожалению, продюсеру не удается забеременеть из-за проблем со здоровьем. Рудковская даже прошла гормонотерапию в надежде забеременеть, но пока все попытки тщетны.

"Если бы я стала жирной, но родила бы еще одного малыша, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребенка", – призналась Яна.

Плющенко мечтает сразу о двух деттях: еще одном мальчике и девочке. Ради этого он даже согласился прибегнуть к помощи суррогатной матери.

Первое время фигурист был категорически против этой идеи. Но сильное желание завести наследников помимо Гном Гномыча (Прозвище сына звезд – прим. ред.) победило в борьбе с моральными принципами. Он даже готов поселить будущую суррогатную мать в их с Яной доме.

"Мы бы ее кормили, поили с ложечки. Рассмотрим этот вариант", – отметил спортсмен.

Напомним, на данный момент супруги всецело поглощены воспитанием шестилетнего сына Саши. Мальчик пошел по стопам легендарного отца и подался в фигурное катание. Он участвует в различных фотосессиях для журналов и ТВ.