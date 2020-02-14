Филипп Киркоров насмешил поклонников розовой шубой (ФОТО)

Король российской эстрады выбрал для съемок экстравагантный образ.

Филипп не скрывает, что неравнодушен к дорогой брендовой одежде. Его огромной гардеробной с сотнями дизайнерских нарядов позавидовала даже Ксения Собчак. Певец готов платить любые деньги, чтобы в числе первых стать обладателем самых редких экземпляров модных коллекций, пишет Cosmopolitan.

Для шоу Ивана Урганта артист выбрал эффектный образ. Филипп надел ярко-розовую шубу, белые брюки и розовые кроссовки.

Многие фанаты негативно отнеслись к выбору певца. Подписчики заявили, что образ получился слишком женственным: "Разве это красиво?", "Девочки любят розовое", "Из-за этих нарядов вы становитесь похожим на женщину. Очень жаль, ведь вы шикарный мужчина!".