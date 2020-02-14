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Филипп Киркоров насмешил поклонников розовой шубой (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 14 Февраля 2020
фото: © instagram.com/fkirkorov
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Король российской эстрады выбрал для съемок экстравагантный образ.

Филипп не скрывает, что неравнодушен к дорогой брендовой одежде. Его огромной гардеробной с сотнями дизайнерских нарядов позавидовала даже Ксения Собчак. Певец готов платить любые деньги, чтобы в числе первых стать обладателем самых редких экземпляров модных коллекций, пишет Cosmopolitan.

Для шоу Ивана Урганта артист выбрал эффектный образ. Филипп надел ярко-розовую шубу, белые брюки и розовые кроссовки. 

Многие фанаты негативно отнеслись к выбору певца. Подписчики заявили, что образ получился слишком женственным: "Разве это красиво?", "Девочки любят розовое", "Из-за этих нарядов вы становитесь похожим на женщину. Очень жаль, ведь вы шикарный мужчина!".  

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Комментарии

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User
2020-02-14 20:02:01
"Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон"(c)
Прошка
2020-02-14 19:27:34
Нацепил парик на лысину, ещё и в розовом!?
Анекдот про бармена вспомнился: подсыпал в гей клубе слабительное клиентам, чтобы не забывали для чего жопа нужна.... извините за анекдот...
новый
2020-02-14 19:13:12
Читатели освистали рекламного агента Фукса за его тупые статьи и заметки в его рекламном сайте.
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