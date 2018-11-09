Филипп Киркоров попал в Книгу рекордов Гиннесса

Поп-король российской эстрады однажды дал 30 концертов подряд в одном городе.

Ровно 20 лет назад Киркоров, дает 30 концертов подряд в одном городе, пишет "Пятый канал".

Тогда никто не верил в эту авантюру. В стране дефолт. У людей нет денег! Киркоров рискует репутацией, именем, огромными деньгами. Все концерты прошли с абсолютным аншлагом, а Киркоров попал в книгу рекордов Гиннеса как артист, давший наибольшее количество концертов подряд в одном зале.

Генеральный директор БКЗ Октябрьский Эмма Лавринович до сих пор с восторгом вспоминает это:

"Филипп, дорогой, мы сегодня не можем работать. Потому что весь коллектив, вспоминает, обсуждает и поднимает бокалы за тебя. За тот праздник, который ты подарил нам 20 лет назад. Целый месяц, только для вас, поет Филипп Киркоров. Все говорили, что это нереально, все говорили, что мы с тобой сумасшедшие. Но ведь выдержали. Ты тогда был блистательным молодым принцем. Сейчас ты уже король".