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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

Новости. Культура
09:03, 13 Сентября 2020
фото: РИА Новости / Полина Черница
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Фильм известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Во время вручения награды режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую главную роль в фильме, а также продюсера Алишера Усманова, пишет РИА Новости.

"Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — добавил он.

Драма "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре. Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Андрей Кончаловский уже был удостоен двух "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году.

Обладателем же "Золотого льва" на  77-м Венецианском кинофестивалестал фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао. Картина рассказывает о женщине, потерявшей дом и вынужденной жить в фургоне, перемещаясь по западу США. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд.

"Серебряного льва" удостоилась картина "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросавы.

Гран-при получил "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко.

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