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Новости. Общество
13:53, 21 Марта 2019
фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"

Фильм "Последний богатырь 2" будут снимать в Карелии

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Семейная сказка "Последний богатырь. Глава вторая" выйдет на экраны в декабре 2020 года.

Бюджет создания фильма "Последний богатырь 2" увеличат на 57% по сравнению с первой картиной. Об этом сообщили представители АО "ВБД Груп" на очной защите проектов кинокомпаний-лидеров, пишет агентство городских новостей "Москва".

"В этом фильме будут богатырские игры, мир Белогорья будет показан, будут путешествия по далям того Белогорья. Мы уже нашли красивые места в Карелии, под Сочи и в Перми, мы в фильме попадаем и в зиму . Мы находимся в подготовительном периоде, съемки начнутся в июне, до конца 2019 г. планируем завершить съемки. Релиз в конце 2020 г., целевая аудитория 6+. Бюджет 650 млн руб. Это на 57% больше, чем первый "Последний богатырь", – сказал представитель кинокомпании.

По словам создателей, в фильме также появится новый персонаж - разбойник Колобок.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-21 14:56:53
Нам нужны богатыри ,но не последние :)
Гость
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