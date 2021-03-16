Фильм про Крым, к которому ограничил доступ YouTube, покажут в Карелии

В столице Карелии состоится бесплатный сеанс фильма "Крым. Путь на Родину", к которому ограничен доступ на сайте YouTube.

Петрозаводский кинотеатр "Премьер" сообщил, что проведет бесплатный сеанс фильма "Крым. Путь на Родину". Билеты на мероприятие будут раздавать на улице. Об этом сообщается в паблике кинотеатра.

Документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" размещен на канале "Россия 24" в YouTube. В настоящее время видеохостинг ограничил доступ к материалу.

"Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение самостоятельно", - гласит предупреждение.

Чтобы приступить к просмотру фильма, пользователю необходимо подтвердить, что он ознакомился с текстом предупреждения.

Автор материала Андрей Кондрашов связал действия видеохостинга, ограничившего возможность просмотра его фильма, приближением годовщины присоединения Крыма. "Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан", — процитировало РБК его заявление в эфире телеканала "Россия 24".

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