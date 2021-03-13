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В честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую

Новости. Общество
12:27, 12 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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С 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в Минэкономразвития республики.

Так, 18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Традиционно в период с 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных "Крымской весне-2021".

Основные культурно-массовые мероприятия пройдут в эти сроки на площади Кирова, где будет организована работа открытого катка, а также деятельность торговых рядов, реализующих карельскую продукцию.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к мероприятиям и организовать реализацию своей продукции в павильонах, планируемых к размещению на площади. Павильоны для торговли будут предоставляться на безвозмездной основе. Контактное лицо для бронирования павильонов Анастасия Валерьевна Вознесенская, тел. 8 (8142) 76-02-14.

Приобщатся к празднику и некоторые объекты общественного питания и торговли Петрозаводска. В период с 17 по 21 марта в ресторане "Северный", кафе "Нойбранденбург" и "Кофе Хаус" можно будет заказать блюда традиционной крымской кухни.

Гипермаркет "Сигма" в период проведения мероприятий выделит крымскую продукцию на полках магазина. А федеральная сеть маркетов "Градусы" в период с 19 по 20 марта с 18.00 до 19.30 проведет в своих магазинах дегустацию винной продукции Республики Крым.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-12 21:41:15
У либерды конкретно подгорает :)
Off
2021-03-12 21:46:50
театральный критик, социопат . У них , ну может быть ,подгорает в Думе . А ты им не нравишься, в дранных колготках . :)
Off
2021-03-12 17:49:57
Всех педриотов -смутьянов, особенно организаторов .. надо судить по Статье 236 УК РФ.
Ауу прокуратура !?
кир
2021-03-12 16:58:06
Койра вали в финку или на Украину. Здесь тебе тошно. И мы вздохнем, когда уедешь.
Koira
2021-03-12 23:18:28
кир, плртить воздух перестань в общественных местах, всем дышать станет легче.
Андрей
2021-03-12 15:41:19
С Днем мародера, товарищи!
stranger
2021-03-12 15:10:17
Просто цифры: "Всего, по подсчетам экономиста Алексашенко, с 2014—2019 годы Россия вложила около полутора триллиона рублей в Крым. В эту сумму входят деньги на поддержку полуострова, выплату пенсий и инфраструктуру.
«Очень грубо — по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении 2 лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении 3 лет. Или расходы на культуру на протяжении 15 лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет».
ромео
2021-03-12 15:44:29
stranger, если так рассуждать, то надо всем лечь и сдохнуть.
По твоему недалекому мнению только США можно что-то делать, а Россия всегда должна стоять на коленях.

Ты холопского звания, с тобой все ясно
Изя
2021-03-12 15:31:03
stranger, 1/4 умыкнул дружок Ротенберг :)
zanoza
2021-03-12 15:07:07
Про разбазаривание земель высокопоставленными лицами страны никто не пишет, однако. А зря!!!
petronik
2021-03-12 14:59:30
Что-то в апреле еще нет никакого праздника /кроме дня рождения лысого/. Надо проработать этот вопрос.
Leopol'd
2021-03-12 20:35:53
petronik, есть праздник! Уже обьявили бы 01.04 днем Крыма. И все бы были довольны.
Koira
2021-03-12 14:57:33
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
andruh
2021-03-12 19:02:37
Koira, что это за иероглифы,вылези из конуры то...
врунофф
2021-03-12 14:48:54
давидишка, почему сторонников майдана называют кастрюлеголовыми ? :)
stranger
2021-03-12 14:21:46
Здорово, магазины завалены дешевыми и качественными крымскими фруктами, овощами, наивкуснейшей кондитерской продукцией. Сделано в нашем Крыму.
"...Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе."(с).
кир
2021-03-12 21:40:59
stranger, выступил? Свободен, либеральный и не наш.
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