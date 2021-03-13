В честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую

С 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в Минэкономразвития республики.

Так, 18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Традиционно в период с 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных "Крымской весне-2021".

Основные культурно-массовые мероприятия пройдут в эти сроки на площади Кирова, где будет организована работа открытого катка, а также деятельность торговых рядов, реализующих карельскую продукцию.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к мероприятиям и организовать реализацию своей продукции в павильонах, планируемых к размещению на площади. Павильоны для торговли будут предоставляться на безвозмездной основе. Контактное лицо для бронирования павильонов Анастасия Валерьевна Вознесенская, тел. 8 (8142) 76-02-14.

Приобщатся к празднику и некоторые объекты общественного питания и торговли Петрозаводска. В период с 17 по 21 марта в ресторане "Северный", кафе "Нойбранденбург" и "Кофе Хаус" можно будет заказать блюда традиционной крымской кухни.

Гипермаркет "Сигма" в период проведения мероприятий выделит крымскую продукцию на полках магазина. А федеральная сеть маркетов "Градусы" в период с 19 по 20 марта с 18.00 до 19.30 проведет в своих магазинах дегустацию винной продукции Республики Крым.