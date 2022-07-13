Финальный концерт фестиваля «Ruskeala Symphony» в Карелии можно увидеть онлайн

В Сети пройдет прямая трансляция заключительного концерта Шестого музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony».

Прямая трансляция концерта состоится в паблике «Республика Карелия» в 21.00.

«Вы услышите Концерт для скрипки Мендельсона и арии из опер Леонкавалло, Верди, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского. Играет Симфонический оркестр Карельской филармонии. Дирижер — Анатолий Рыбалко, солисты: Кирилл Жаровин, Елена Миляева, Карэн Шахгалдян», — заявлено в анонсе события.