Финансовая грамотность в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства стартовал просветительский проект повышения финансовой грамотности населения, который реализуется при поддержке Отделения - Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Отправной точкой в нашем проектировании стала Региональная программа повышения финансовой грамотности населения Республики Карелия.

На первом этапе будет подготовлено двадцать пять волонтеров из числа студентов, обучающихся по специальности "Банковское дело". Они научатся технологиям формирования финансово грамотного поведения, основам коммуникации, умению объяснить ту или иную ситуацию.

В дальнейшем студенты отправятся в районы республики, чтобы помочь своим родственникам и знакомым овладеть элементами финансовой грамотности, повысить ответственность за управление личными финансами, научиться рационально распоряжаться своими доходами и сбережениями.

Планируется, что всего проектом будет охвачено более двухсот граждан старшего возраста.

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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