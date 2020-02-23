890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАХВАТ ОЗЕРА, ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ПОД СТРОЙКУ И ОСКАНДАЛИВШИЙСЯ ДЕПУТАТ
23.02.2020 19:00
Канадские бобры активно осваивают реку под Петрозаводском 2
Сегодня 13:41
Салют мужеству прогремел в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
23.02.2020 20:54
МЧС Карелии назвало причину обрушения моста в поселке Олонецкого района 3
23.02.2020 20:30
В Петрозаводске горела гостиница
Сегодня 09:36

Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону

Новости. Экономика
12:21, 24 Февраля 2020
фото: pixabay.com
Загрузка...

Мэр Савонлинна предлагает создать особую экономическую зону Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет Yle.

Мэр города Янне Лайне считает, что создание особой экономической зоны облегчило бы передвижение людей, капитала и услуг. На практике Лайне предлагает начать реализацию проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого можно было бы создать особую экономическую зону.

Проект может получить финансирование от ЕС. ЕС выделит в рамках программы приграничного сотрудничества ENI около 70-80 млн евро, пишет Yle.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что заинтересован в том, чтобы вместе с финскими партнерами создать на трансграничном пространстве Куусамо-Паанаярви-Беломорье привлекательный для туристов третьих стран туристический проект.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-02-24 14:11:19
Здесь не Чехия , не Финляндия ( пар-в) и даже не Ленинградская область , всё значительно хуже .
кир
2020-02-24 12:55:45
Пофиг.
Писарев
2020-02-24 13:06:14
кир, Как это пофиг. То, что у капитализма с "человеческим лицом" начинает подгорать - это хорошо.
кир
2020-02-24 13:41:38
Писарев, согласен, Учитель. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
17.02.2020, 12:02
Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны

Чтиво

20.02.2020 15:02
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»