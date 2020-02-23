Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону

Мэр Савонлинна предлагает создать особую экономическую зону Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет Yle.

Мэр города Янне Лайне считает, что создание особой экономической зоны облегчило бы передвижение людей, капитала и услуг. На практике Лайне предлагает начать реализацию проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого можно было бы создать особую экономическую зону.

Проект может получить финансирование от ЕС. ЕС выделит в рамках программы приграничного сотрудничества ENI около 70-80 млн евро, пишет Yle.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что заинтересован в том, чтобы вместе с финскими партнерами создать на трансграничном пространстве Куусамо-Паанаярви-Беломорье привлекательный для туристов третьих стран туристический проект.