Финляндия ослабляет коронавирусные ограничения

В соседней стране полностью вакцинировано 70% населения.

Власти Финляндии решили ослабить санитарные ограничения, введенные в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Yle, концертные залы и спортивные сооружения столичного региона могут принимать теперь максимальное число посетителей. В Финляндии сняты также все ограничения на работу ресторанов.

Это стало возможным после того, как доля граждан страны, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигла 70%. Однако прививочная кампания не остановила эпидемию, и в Финляндии по-прежнему регистрируются сотни новых случаев заражения ковидом.