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Финляндия ослабляет коронавирусные ограничения

Новости. Общество
12:14, 01 Октября 2021
фото: © Карлос Осорио / Reuters

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В соседней стране полностью вакцинировано 70% населения.

Власти Финляндии решили ослабить санитарные ограничения, введенные в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Yle, концертные залы и спортивные сооружения столичного региона могут принимать теперь максимальное число посетителей. В Финляндии сняты также все ограничения на работу ресторанов.

Это стало возможным после того, как доля граждан страны, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигла 70%. Однако прививочная кампания не остановила эпидемию, и в Финляндии по-прежнему регистрируются сотни новых случаев заражения ковидом.

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Комментарии

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mobikk
2021-10-01 13:06:27
Вот что значит - законопослушные и грамотные жители. А у нас как в доисторические времена - всего боятся. Причем от оспы, кори, коклюша и т.п. ВСЕ привиты поголовно. А тут наслушались всяких фейков либерастных и все - испужались. Лучше от ковида помереть, чем привиться.
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