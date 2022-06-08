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Финляндия открывает границы для туристов из России

Новости. Общество
16:07, 20 Июня 2022
фото: © Погранслужба Финляндии

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Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России после 30 июня.

Как сообщается на сайте финского министерства внутренних дел, ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня, пишет «Фонтанка.ру».

«Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах. Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации, — говорится в заявлении МВД Финляндии, подчеркивая, что теперь для пересечения границы достаточно будет иметь только паспорт с визой. — Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз».

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