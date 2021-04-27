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Финляндия отменила введенный из-за коронавируса режим ЧС

Новости. Общество
21:05, 27 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Правительство Финляндии отменяет режим чрезвычайного положения, введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Финский премьер-министр Санна Марин сообщила об улучшающейся ситуации с коронавирусом в стране.

«Сегодня правительство заявит о прекращении действия чрезвычайного положения и передаст в парламент [соответствующие] постановления», — приводит ее слова Финляндское информационное агентство (СТТ).

Премьер указала, что правительственная координационная группа по коронавирусу утром заявила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет.

В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение — весной прошлого и текущего года, напоминает ТАСС. Последнее объявили 1 марта. Согласно документу правительства, кабмин закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.

Ранее сообщалось, правительство Финляндии приняло решение о продлении запрета на въезд в страну из-за пандемии коронавируса до 25 мая.

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