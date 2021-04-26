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Финляндия вновь продлила ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Новости. Общество
16:06, 26 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Правительство Финляндии приняло решение о продлении ограничений из-за пандемии коронавируса до 25 мая.

Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, т. е. границы с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются как минимум до 25 мая, сообщается в паблике «Консульство Финляндии в Петрозаводске».

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.

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Комментарии

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Женька
2021-04-26 18:18:50
Да уж! Совсем можем отвыкнуть от хороших дорог, хороших продуктов и хорошего отдыха в Финляндии, не всем же в бункерах балдеть,как в отдельной стране: и с кортами,казино, залами спортивными, девушками эскортницами...эх....
врунофф
2021-04-26 16:11:02
Отсутствие финского сыра грозит местечковой либероидности и агрекалчнутости.
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