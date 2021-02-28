Власти Финляндии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В стране на три недели закрываются рестораны, финский премьер-министр призвала граждан носить маски.

Власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса. Однако пока финское правительство не пошло на использование всех мер, предусмотренных режимом чрезвычайного положения.

Как пишет Helsingin Sanomat, после 8 марта в Финляндии на три недели закроются рестораны. Премьер-министр страны Санна Марин призвала соотечественников избегать мест скопления людей, соблюдать дистанцию и пользоваться защитными масками.