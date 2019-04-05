Финляндия переходит на летний скоростной режим

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Летние скоростные ограничения в Суоми вступают в силу на следующей неделе.
На скоростных трассах ограничение поднимут до 120 км/ч. На автомагистралях – до 100 км/ч, пишет новостная служба Yle.
В течение следующей недели на всех дорогах страны будут установлены летние ограничения скорости, сообщает Финское агентство транспортной инфраструктуры (Väylä).
На скоростных трассах ограничение поднимут до 120 км/ч. На автомагистралях – до 100 км/ч.
Летние ограничения скорости уже можно было использовать в прошлом месяца на дорогах, где установлены меняющиеся скоростные знаки.
Перед изменением скоростных ограничений Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды проверяет качество дорожного полотна.
Зимние ограничения можно сохранить на участках дорог, которые имеют значительные повреждения поверхности.
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