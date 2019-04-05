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Новости. Общество
18:00, 05 Апреля 2019
фото: @ Alexander Ulyanov / pohjoiseen.fi

Финляндия переходит на летний скоростной режим

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Летние скоростные ограничения в Суоми вступают в силу на следующей неделе.

На скоростных трассах ограничение поднимут до 120 км/ч. На автомагистралях – до 100 км/ч, пишет новостная служба Yle.

В течение следующей недели на всех дорогах страны будут установлены летние ограничения скорости, сообщает Финское агентство транспортной инфраструктуры (Väylä).

На скоростных трассах ограничение поднимут до 120 км/ч. На автомагистралях – до 100 км/ч.

Летние ограничения скорости уже можно было использовать в прошлом месяца на дорогах, где установлены меняющиеся скоростные знаки.

Перед изменением скоростных ограничений Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды проверяет качество дорожного полотна.

Зимние ограничения можно сохранить на участках дорог, которые имеют значительные повреждения поверхности.

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