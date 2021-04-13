Финляндия предложила Байдену и Путину встретиться на ее территории

Ранее президент США выразил желание провести такую встречу в «третьей стране».

Финляндия предложила Соединенным Штатам и России провести встречу их лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на своей территории. Как сообщила Iltalehti, факт такого предложения подтвердили в канцелярии финского президента Саули Ниинисте. При этом в канцелярии отметили, что «Финляндия всегда оказывала хорошие дипломатические услуги».

Ранее президент США Джо Байден выразил желание провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в «третьей стране». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что встреча лидеров двух стран состоится летом. Однако решение о месте такой встречи пока не принято.