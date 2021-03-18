Финляндия признана самой счастливой страной мира четвертый год подряд

Россия в мировом рейтинге счастья заняла только 60 место.

Исследовательский Центр "Институт Земли" и "Центр устойчивого развития" при Колумбийском университете в Нью-Йорке обнародовали ежегодный рейтинг стран мира по уровню счастья World Happiness Report. В подготовке этого рейтинга, который составляется под эгидой ООН, эксперты учитывают не только такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, наличие гражданских свобод и уровень коррупции, но даже уровень доверия людей в обществе и их щедрость.

В итоге самой счастливой страной мира уже четвертый год подряд была признана соседняя с Карелией Финляндия. Вторую строчку рейтинга заняла Исландия, а третью – Дания. В десятку самых счастливых стран вошли также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Россия в этом рейтинге оказалась только на 60 месте. Правда, за минувший год ее положение заметно улучшилось – в предыдущем рейтинге эксперты поставили нашу страну на 73 строчку.