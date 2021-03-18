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Финляндия признана самой счастливой страной мира четвертый год подряд

Новости. Общество
10:57, 19 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Россия в мировом рейтинге счастья заняла только 60 место.

Исследовательский Центр "Институт Земли" и "Центр устойчивого развития" при Колумбийском университете в Нью-Йорке обнародовали ежегодный рейтинг стран мира по уровню счастья World Happiness Report. В подготовке этого рейтинга, который составляется под эгидой ООН, эксперты учитывают не только такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, наличие гражданских свобод и уровень коррупции, но даже уровень доверия людей в обществе и их щедрость.

В итоге самой счастливой страной мира уже четвертый год подряд была признана соседняя с Карелией Финляндия. Вторую строчку рейтинга заняла Исландия, а третью – Дания. В десятку самых счастливых стран вошли также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Россия в этом рейтинге оказалась только на 60 месте. Правда, за минувший год ее положение заметно улучшилось – в предыдущем рейтинге эксперты поставили нашу страну на 73 строчку.   

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-19 11:41:13
Четвертый год сами себя самыми счастливыми признают. А говорите, что не тормозы :)
David .
2021-03-19 11:48:06
театральный критик, Киме Райкконену про тормозов расскажи
Вася
2021-03-19 11:39:01
"Если бы хотели, то довели дело до конца"
Беня
2021-03-19 11:33:12
"но даже уровень доверия людей в обществе и их щедрость" - финская щедрость это притча во языцах. Дальше можно не читать - дальше галиматья в стиле моих иронических комментов, только с понтом дела и на полном серьезе - Исследовательский Центр "Институт Земли" "Центр устойчивого развития" при Колумбийском университете, да шо там САМА ООН вписалась :)
David .
2021-03-19 11:44:12
Беня, типичная реакция орка. По своей родне судишь? Чеж , не щедрость? Там нет проблем с жильем в принципе. И деньги на лечение не собирают . Или ты персональную к себе щедрость хотел? :)
Вася
2021-03-19 11:30:28
И каждого из нас в раю будут ждать семьдесят две гимнастки.
Вася
2021-03-19 11:29:52
Звонили из рая спрашивали россиян
Вася
2021-03-19 11:28:26
Мы как мученики попадем в рай
Вася
2021-03-19 11:27:36
"Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут".
ромео
2021-03-19 11:25:22
шлак
врунофф
2021-03-19 11:22:07
Там очень много счастливых сомалийских беженцев. Каждый сомалиец мечтает осчастливить собой финляндию. Одна беда - клубнику не умеют собирать :)
David .
2021-03-19 11:39:12
врунофф, Там сомалийцы в 100 раз лучше живут, чем ты. :) А клубнику хохлы соберут.
David .
2021-03-19 11:29:41
врунофф, Там сомалийцы в 100раз лучше живут, чем ты. :) А клубнику хохлы собирут.
Off
2021-03-19 11:27:04
врунофф, там сомалийцы ..здесь потертые мужички в колготках отзывающиеся на клички врунофф , критик , наташка . они только вылизывать начальство могут ..работать не хотят..
Неравнодушный
2021-03-19 11:05:58
Самые сытые и счастливые люди живут в странах с самой скучной историей.
David .
2021-03-19 11:13:29
Неравнодушный, Самые "скучные" были с 39 по 46 годы.
кир
2021-03-19 11:12:42
Неравнодушный, прекрасно!
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