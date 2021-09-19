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Финляндия продлила ограничение на въезд в страну россиянам до октября

Новости. Общество
14:23, 20 Сентября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Решением правительства Финляндии ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются до 10 октября, сообщили в консульстве Финляндии в Петрозаводске.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы вы можете найти на сайте Пограничной охраны Финляндии.

Коронавирус и его распространение продолжают создавать глобальный риск. Из-за пандемии на границах многих государств введены ограничения, и Финляндия и Россия с целью предотвращения распространения ковида также ограничивают движение через свои границы.

Путешественникам, планирующим поездку в Финляндию, следует учесть, что для въезда в страну недостаточно только сертификата о полном курсе вакцинации, одобренной в Финляндии вакциной, должны быть также соблюдены и другие критерии для въезда. Сертификат не является обоснованием для предоставления права на подачу заявления на визу.

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