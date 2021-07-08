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Финляндия продлила ограничения на въезд в страну россиянам до конца августа

Новости. Политика
10:24, 09 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Причиной стало ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну гражданам России, Белоруссии и Украины до 22 августа. Причиной этого решения стала неблагополучная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, хотя, как сообщает Yle, ряд стран, не входящих в Шенгенскую зону, попали в Финляндии в «зеленый список». Граждане государств из этого списка могут въезжать на финскую территорию без ограничений. В числе таких стран – Албания, Австралия, Южная Корея, Гонконг, Израиль, Япония, Макао, Северная Македония, Сингапур, Тайвань и Новая Зеландия, а с 12 июля их перечень пополнят Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Косово, Молдавия и Сербия.

Между тем, Госсовет Финляндии продлил ограничения на въезд в страну до 25 июля и для жителей шенгенских государств с высоким уровнем заражения коронавирусом. Сейчас в этом списке Нидерланды, Бельгия, Испания, Греция, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Португалия, Франция, Швеция, Дания и Эстония.

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