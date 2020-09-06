Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок

Власти Суоми пока не планируют открывать границы для граждан России.

"Ограничения на пересечение внешней границы сохраняются. На данный момент нет информации о том, когда будут сняты ограничения на пересечение границы", — пишет "Фонтанка. Ру" со ссылкой на заявление Посольства Финляндии в России.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что предыдущий запрет на пересечение границы заканчивается завтра, 8 сентября.

Напомним, исключения сделаны для определенных категорий граждан. В Финляндию по-прежнему пускают с целью учебы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну.

Также в списке других необходимых причин есть и семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью).

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

Финляндия закрыла свои границы еще весной. Европейский Союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.