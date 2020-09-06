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06.09.2020 19:00

Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок

Новости. Общество
15:54, 07 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Власти Суоми пока не планируют открывать границы для граждан России.

"Ограничения на пересечение внешней границы сохраняются. На данный момент нет информации о том, когда будут сняты ограничения на пересечение границы", — пишет "Фонтанка. Ру" со ссылкой на заявление Посольства Финляндии в России.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что предыдущий запрет на пересечение границы заканчивается завтра, 8 сентября.

Напомним, исключения сделаны для определенных категорий граждан. В Финляндию по-прежнему пускают с целью учебы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну.

Также в списке других необходимых причин есть и семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью).

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

Финляндия закрыла свои границы еще весной. Европейский Союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.

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