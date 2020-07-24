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Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Новости. Общество
16:23, 25 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Ещё как минимум месяц российские туристы в Финляндию попасть не смогут.

Суоми продлила ограничения на передвижения через границу с восточным соседом до 25 августа. Об этом "Фонтанке" рассказали в Пограничной охране Финляндии 24 июля.

"Ограничения на пересечения границы с Россией продлены до 25 августа, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше", — признались изданию в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, уточнив, что в страну по-прежнему пускают с целью учёбы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: "Во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну. Такими документами могут быть, в частности, удостоверение о трудовом статусе и командировочное направление".

Также в списке других необходимых причин есть и "семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью)".

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

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