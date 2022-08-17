Финляндия рассказала, как поступит с уже выданными россиянам визами

Глава МИД Финляндии сообщил о планах относительно действующих шенгенских виз, выданных гражданам России.

Как сообщило агентство РИА Новости, Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляцию брифинга вел МИД Финляндии.

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — отметил Хаависто.

Ранее в финском кабмине заявили, что Финляндия с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов.