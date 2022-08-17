890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
Сегодня 15:00
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
Сегодня 09:02
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
Сегодня 09:04
Администрация Петрозаводска снова разместила объявление о наборе в подразделения для отправки на Украину
Сегодня 14:28

Финляндия рассказала, как поступит с уже выданными россиянам визами

Новости. Общество
20:30, 17 Августа 2022
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

Новости партнеров

Глава МИД Финляндии сообщил о планах относительно действующих шенгенских виз, выданных гражданам России.

Как сообщило агентство РИА Новости, Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляцию брифинга вел МИД Финляндии.

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — отметил Хаависто.

Ранее в финском кабмине заявили, что Финляндия с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе

Чтиво

Сегодня 12:37
Уроки выживания
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
Петрозаводский стилист объяснила, как выбирать одежду во время кризиса.
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
04.08.2022 16:54
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.