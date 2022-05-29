Финляндия разместит группу истребителей F-35 в 150 км от границы с Россией

Финляндия разместит первую группу американских истребителей F-35 пятого поколения на севере страны в районе города Рованиеми.

Финляндия планирует разместить первые истребители пятого поколения F-35 американского производства, которые поступят на ее вооружение в 2026 году, на авиабазе в районе города Рованиеми на севере страны, сообщают финские ВВС.

Авиабаза находится на линии Северного полярного круга в семи километрах от Рованиеми, который считается местом жительства Санта-Клауса, сообщает INTERFAX.RU. Это примерно в 150 км от границы с Россией.

В декабре прошлого года финские власти сообщили, что намерены закупить у США 64 истребителя F-35 для замены устаревших F/A-18. Первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году, а остальные затем на базах на юге страны.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство 17 мая одобрили решение парламента о вступлении в НАТО.