Финляндия снова продлила ограничения на въезд в страну

Финляндия продлила ограничения из-за ковида на границе до 14 февраля, такое решение принял госсовет страны.

От въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе требуется предъявить сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании и отрицательный результат ПЦР-теста, пишет ТАСС.

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 14 февраля.

"Действие введенных в конце декабря ограничений на границе между Финляндией и странами Шенгена истекает 31 января. В свою очередь, ограничения на внешних границах продлеваются до 14 февраля", - указало МВД страны в распространенном сообщении.

С февраля также будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

От въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе требуется предъявить сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, а также отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки. В основном эти требования касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая финских граждан и постоянно проживающих в Финляндии, а также въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования менее жесткие.

Въезд в Финляндию из РФ

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также для встречи с родственниками.

Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря, когда вновь были запущены поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, между странами также возобновлены авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.