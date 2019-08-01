Финляндия ужесточает требования к получению шенгенских виз россиянами

С 1 сентября гражданам РФ придется предоставлять в финские дипломатические представительства документы, подтверждающие наличие места и средств для проживания в соседней стране.

Финляндия ужесточит осенью требования к получению шенгенских виз россиянами. С 1 сентября гражданам РФ придется предоставлять в финские дипломатические представительства документы, подтверждающие наличие места и средств для проживания в соседней стране.

Как пояснили в министерстве иностранных дел Финляндии, посольство в Москве, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и его представительства в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы. В частности, к этому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, или письменное описание маршрута. В свою очередь подтверждение наличия финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка за три предыдущих месяца или свидетельством о праве собственности на недвижимость в России.