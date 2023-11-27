Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией

До 13 декабря Финляндия закроет КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД Суоми, правительство Финляндии закрывает все пропускные пункты на границе с Россией до 13 декабря.

Прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах.



«Решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не касается пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения Вайниккала.



Подать заявления о предоставлении международной защиты будет невозможно ни в каких пунктах пересечения на сухопутной границе между Финляндией и Россией.



«На внешних границах Финляндии подать заявку на получение международной защиты можно будет только в открытых пунктах пересечения границы для воздушного и морского сообщения», — уточняется в сообщении.



Как на пресс-брифинге заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, в нынешней ситуации необходимо закрыть всю восточную границу.



«Мы приняли это решение, чтобы защитить национальную безопасность Финляндии», — отметила министр.