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Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по шенгенским визам других стран

Новости. Общество
08:40, 24 Сентября 2022
фото: © ТАСС

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Финляндия в ближайшие дни ограничит транзит по шенгенским визам для туристов из России.

Финляндия в ближайшие дни ограничит транзит россиян с Шенгенским визами, а также въезд российских туристов в страну, заявил на пресс-брифинге в пятницу министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Об этом пишет РИА Новости.

С 19 сентября Финляндия является единственной приграничной страной ЕС, чья сухопутная граница открыта для россиян. Ранее в пятницу финские власти сообщили, что принципиальное решение о запрете туризма и транзита из России принято.

«На основании этого решения передвижение туристов будет прекращено. Действие виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, посещающие родственников. Они (группа, кому въезд разрешат) будут подробно указаны в решении», — отметил Хаависто. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.

Министр отметил, что решение вступит в силу в ближайшие дни.

«Точной даты нет, но это жесткое решение. Все туристические потоки через границу будут заблокированы. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, выданным другими странами», — сказал Хаависто.

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