Финляндская православная церковь: в православном мире возникла "неопределенная ситуация"

В ФПЦ отметили, что новую Православную церковь Украины ждет "трудный этап получения общеправославного признания".

В Финляндской православной церкви довольно сдержанно прокомментировали факт получения автокефалии Православной церковью Украины. Как отметили в ФПЦ, процесс создания новой поместной православной церкви формально завершен.

"Впереди у Православной церкви Украины трудный этап получения общеправославного признания, для которого одного желания и содействия Вселенского патриархата недостаточно. Важно, чтобы новообразованная церковь получила признания остальных автокефальных Поместных церквей. Обычно, оно осуществляется в рамках визита главы новообразованной церкви к главам Поместных православных церквей", - говорится на официальном сайте Финляндской православной церкви.

Вместе с тем, в ФПЦ напомнили, что появление Православной церкви Украины привело к возникновению "неопределенной ситуации в православном мире". "Хотя некоторыми автокефальными церквями и высказывалась озабоченность действиями Вселенского патриарха, ни одна из автокефальных Поместных Православных церквей не поддержала действий Русской Православной церкви в отношении разрыва евхаристического общения со Вселенским патриархатом Константинополя", - подчеркнули в ФПЦ.

Как уже рассказывала "Столица на Онего", в середине октября прошлого года Священный синод Русской православной церкви объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию Православной церкви Украины. РПЦ считает единственной канонической православной церковью на Украине Украинскую православную церковь Московского патриархата. Финляндская православная церковь также относится к Константинопольскому патриархату.