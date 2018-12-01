Финн посетовал, что россияне часто отапливают квартиры "без надобности"

Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании ими проблемы глобального потепления.

"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — подчеркнул Конттинен, передает РИА Новости.

Журналист рассказал, как два года назад обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза и говорил о том, что "раньше в это время было минус 40".

"Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата", — пишет автор.

Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако мало кто связывает эти перемены с глобальным потеплением, отмечает журналист.

По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают "довольно странным образом". В СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают, считает он.

Даже президент Владимир Путин "делает противоречивые заявления о климатических изменениях", а рассуждения российских ученых о том, что миру грозит похолодание, а вовсе не потепление, вызывают удивление, говорит журналист.

При этом Конттинен замечает "небольшую теорию заговора", бытующую на Западе, согласно которой позиция России в вопросах климата связана с заинтересованностью в экспорте добываемого топлива. При этом западные специалисты полагают, что Россия надеется получить выгоду от потепления климата, пишет автор.

"Скептики не могут опровергнуть влияние парниковых газов на атмосферу, поскольку это основы физики, отрицать которые — все равно что доказывать плоскость Земли или не признавать силу притяжения", — заключает журналист.