Финны хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти Лаппеенранта в Финляндии планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии.

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Yleой на мэра

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — заявил мэр Киммо Ярву.

Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Южная Карелия — область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.