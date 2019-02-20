Финны из-за алкоголиков снизят содержание метанола в автомобильном стеклоомывателе
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Ограничение должно помешать использовать жидкость не по назначению.
Начиная с мая этого года, магазины больше не смогут продавать жидкость для мойки автомобильных стекол, содержащую более 0,6% метанола, пишет служба новостей Yle.
Согласно департаменту химической безопасности Tukes, ограничение вводят, чтобы помешать использовать жидкость не по назначению. Пьющие метанол люди часто слепнут, не говоря уже о более серьезных последствиях. К использованию метанола обычно прибегают малоимущие алкоголики, поскольку жидкость для мойки стекол заметно дешевле спиртных напитков.
Употребление метанола ежегодно приводит к смертям. По оценкам Tukes, в начале 2000-х порядка 40 человек в год погибали от осложнений, связанных с употреблением метанола. Даже чайная ложка жидкости для очистки стекол может стать причиной слепоты.
Ограничение войдет в силу 10 мая.
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