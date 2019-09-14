Финны начали бороться с бешенством на границе с Россией

Финское ведомство продовольственной безопасности начало ежегодное распространение вакцины против бешенства животных вдоль финляндско-российской границы.

"В приграничных лесах Северной Карелии и Юго-Восточной Финляндии теперь можно наткнуться на приманки в виде коричневых кусочков с сильным запахом рыбного экстракта", - сообщает Yle.

Приманки сбрасываются с самолетов в течение пяти недель на лесную территорию шириной в 40 км от границы.

В ведомстве призывают не трогать приманки руками и, в особенности, не давать собакам к ним подходить. Если приманка оказалась вблизи жилого района, ее рекомендуют перенести в лес, используя перчатки. Сбор ягод и грибов в зоне вакцинации допускается без ограничений.

Финляндия с 1991 года является страной, свободной от заболевания бешенства.