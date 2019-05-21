Финны намерены построить в Карелии завод по переработке мусора

Представители финской компании SET GROUP предложили руководству Минэкономразвития Карелии проект по сортировке и переработке бытовых отходов в высококачественное топливо SRF (РДФ).

Согласно проекту после запуска завода в эксплуатацию на одной производственной линии будет перерабатываться до 1,2 тысячи тонн ТБО или 600 тонн промышленных отходов в день. Проект также предусматривает механизмы комплексной рекультивации полигонов и свалок, автоматизированное разделение ТКО, пишут "Вести Карелии".

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