Финны с американцами установят сотовую связь на Луне

Сеть сотовой связи понадобится для астронавтов и роботов.

Финская компания Nokia примет участие в создании первой сети сотовой связи на Луне. Размещение сети 4G на спутнике Земли понадобилось Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США для реализации пилотируемой программы NASA "Артемида", целью которой является возвращение людей на Луну к 2024 году.

Как сообщила финская телекомпания Yle, сеть 4G подходит для обслуживания всех коммуникационных потребностей астронавтов: с ее помощью можно передавать аудио- и видеосообщения, результаты различных измерений и исследований, а также дистанционно управлять роботами. Строительство сети запланировано на конец 2022 года. А к концу десятилетия американцы планируют создать на Луне условия, подходящие для постоянного базирования там человека.