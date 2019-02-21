Финны собираются возить российский лес своими вагонами

Государственная железнодорожная компания Финляндии откроет дочернее предприятие в России.

Финские железнодорожники намерены потеснить российских перевозчиков на их же рельсах. Как сообщило Yle, государственная железнодорожная компания Финляндии VR откроет дочернее предприятие в России, которая закупит вагоны для транспортировки леса и будет оперировать ими на российской территории.

В планах компании – приобретение около трехсот вагонов. Их предполагается сдавать в аренду финским клиентам транспортной компании VR Transpoint.