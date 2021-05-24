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Финская авиакомпания Finnair прекратила полеты над Беларусью

Новости. Политика
10:34, 25 Мая 2021
фото: © EPA/DANIEL BOCKWOLDT

Поводом для отказа финского перевозчика использовать белорусское воздушное пространство стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета с оппозиционером.

Финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении полетов над Беларусью. Как пишет Yle, рейс компании в Турцию, намеченный на 25 мая, станет первым, который пройдет по новому марщруту, в обход белорусского воздушного пространства.

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Причиной решения финского авиаперевозчика стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Пратасевичем, который был сразу же задержан белорусскими силовиками. Лайнер Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали базирующиеся в Европе авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Совету ЕС также рекомендовано принять меры для введения запрета на полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и на использование ими европейских аэропортов.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-25 12:30:44
Хде местечковые протестуны с плакатиками на мосту ? Почему молчит фукс, трунов, слабунова, так называемый режиссер с серьгой в ухе и прочие любители эуропейских ценностей ?
врунофф
2021-05-25 11:37:16
Батька красава. Диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу. :)
User
2021-05-25 12:00:20
врунофф, и теперь по собственной непреклонной воле будет летать только над Белорусью, аки фанера над Парижем. А то ведь "могут повторить", если залетит куда подальше. :)
кир
2021-05-25 12:09:44
User, бездельник, ты за этим уехал в Питер? Чтобы трындеть и не работать, - сказал знающий кот. А к финикам боится.
театральный критик
2021-05-25 10:46:53
Эти тоже под дудку вашингтона пляшут
кир
2021-05-25 10:44:22
Какие они гады, а вы за сыром ездите, - сказал кот. Всех внести в базу данных как противников России.
Изя
2021-05-25 10:51:42
трындишь и сам себе веришь )))) :)
Ио
2021-05-25 11:45:54
Изя, совсем плохой стал, с утра до ночи с котом разговаривает...
User
2021-05-25 12:21:59
Изя, кот - это диагноз.
Изя
2021-05-25 11:47:09
Ио, кот это кир??)))
кир
2021-05-25 11:43:36
Изя, ты за кого, - спросил кот? Тоже ихний сыр любишь?
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