Финская авиакомпания Finnair прекратила полеты над Беларусью

Поводом для отказа финского перевозчика использовать белорусское воздушное пространство стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета с оппозиционером.

Финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении полетов над Беларусью. Как пишет Yle, рейс компании в Турцию, намеченный на 25 мая, станет первым, который пройдет по новому марщруту, в обход белорусского воздушного пространства.

Причиной решения финского авиаперевозчика стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Пратасевичем, который был сразу же задержан белорусскими силовиками. Лайнер Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали базирующиеся в Европе авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Совету ЕС также рекомендовано принять меры для введения запрета на полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и на использование ими европейских аэропортов.