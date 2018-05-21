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Новости. Общество
22:00, 21 Мая 2018

Финские дизайнеры придумали бикини из морского мусора

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Таким образом они борются за чистоту морей и окенов.

Ткань для купальников двух финских дизайнеров изготавливается в Италии, а бикини шьют на Бали в Индонезии, рассказывает Yle.

Моря и океаны быстрыми темпами загрязняются пластмассовыми отходами. По прогнозам, в 2050 в морях будет больше пластика, чем рыбы.

Созданная двумя финскими дизайнерами Саллой Валконен и Ханной Лехтоваарой компания Halla Halla изготавливает купальники для женщин из переработанного пластикового мусора, собранного в морях.

Валконен и Лехтоваара подружились в Университете прикладных наук Кюменлааксо. У них возникла общая мечта в будущем создать свой бренд одежды. После учебы дизайнеры путешествовали и занимались серфингом в Азии. Там у них возникла бизнес-идея.

Валконен и Лехтоваара нашли "чудесную итальянскую ткань", которая изготавливается из переработанного пластикового мусора, в основном, из рыболовных сетей и пластиковых бутылок. По словам Валконен, каждый, кто побывал на Бали, видел массы пластикового мусора.

- Ситуация крайне печальная. Когда занимаешься серфингом, к одной руке пристает упаковка китайской лапши, а к другой – памперс.

Изготовленная из переработанных материалов ткань в три-четыре раза дороже, чем обыкновенный нейлон. Валконен, однако, подчеркивает, что обе женщины хотят поддерживать вторичную переработку отходов. А клиенты готовы больше платить за экологическую продукцию.

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