Финские пограничники изъяли у россиян ножи

Граждане России отправились в Финляндию с "выкидухами".

Пограничная служба Финляндии сообщила 10 декабря о двух случаях незаконного провоза на территорию страны пружинных ножей с выкидными лезвиями. Оба случая произошли на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус-Люття" в районе карельского города Костомукши.

Как пояснили финские пограничники, такие ножи относятся к опасным предметам, ввоз которых в страну запрещен. Ножи у россиян изъяты, по делу назначено расследование.