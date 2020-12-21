Финские пограничники проверяют на коронавирус въезжающих из Карелии

На пункте пересечения российско-финляндской границы Вартиус-Люття началось экспресс-тестирование на ковид всех прибывающих в Финляндию.

Тотальную проверку на коронавирус проводят сотрудники Пограничной службы Финляндии и больничного округа региона Кайнуу, и, как отмечает финская телекомпания Yle, если пограничники сочтут, что иностранец представляет угрозу национальному здоровью, ему могут запретить въезд в страну. Правда, такая мера не распространяется на обладателей двойного гражданства и постоянного вида на жительство в Финляндии. Они смогут въехать в страну даже с ковидом.

По данным Пограничной службы Финляндии, в уходящем году движение через пункт пропуска Вартиус-Люття уменьшилось на 90%. Сейчас границу на этом участке пересекают в основном водители фур, через погранпункт проходит около ста человек в сутки.