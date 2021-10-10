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Финские пограничники сообщили о переходе пятерых медведей с территории Карелии

Новости. Общество
08:48, 10 Октября 2021
фото: Kainuun rajavartiosto

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Погранохрана финского региона Кайнуу граничащего с территорией Карелии в районе Костомукши, обнаружила пятерых медведей, пришедших с российской стороны границы.

Об этом сообщило издание yle.fi.

Погранслужба опубликовала в Твиттере фото, сделанное автоматической камерой, установленной вблизи границы. На фото мама-медведица ведет за собой четверых медвежат.

«Медведица, скорее всего, вела медвежат в берлогу. Медведи уже нагуляли жирок за лето и готовы к зимней спячке», — сообщил капитан финской погранслужбы Йоуко Киннунен.

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Комментарии

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Марийка
2021-10-10 09:48:22
Семьями ,даже звери бегут от режима, хи,хи, им и паспорта не нужны, везёт косолапым...
Русский
2021-10-10 10:08:26
Марийка, вали следом. Не держим. Нытиков из либеральной тусовки с собой прихвати.
Лана Текучева
2021-10-10 10:06:01
Марийка,

И почему ты не медведь? :)
Изя
2021-10-10 09:29:16
Вот и медведи ушли от Парфенчикова , ловить в Карелии уже нечего ))) :)
Лана Текучева
2021-10-10 10:06:31
Изя,

Это символично. :)
Русский
2021-10-10 09:49:23
Изя, лосям чебуреков не избежать
Изя
2021-10-10 09:55:10
Русский, ??? без чачи не пойму ))))
Лана Текучева
2021-10-10 09:10:51
Милота! :)
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