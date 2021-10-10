Финские пограничники сообщили о переходе пятерых медведей с территории Карелии

Погранохрана финского региона Кайнуу граничащего с территорией Карелии в районе Костомукши, обнаружила пятерых медведей, пришедших с российской стороны границы.

Об этом сообщило издание yle.fi.

Погранслужба опубликовала в Твиттере фото, сделанное автоматической камерой, установленной вблизи границы. На фото мама-медведица ведет за собой четверых медвежат.

«Медведица, скорее всего, вела медвежат в берлогу. Медведи уже нагуляли жирок за лето и готовы к зимней спячке», — сообщил капитан финской погранслужбы Йоуко Киннунен.