Финские пограничники задержали пьяного россиянина

Нетрезвый мужчина въехал в Финляндию из Карелии на грузовике.

Финские пограничники задержали гражданина России, который управлял грузовым автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 4 апреля на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала", расположенном на карельском участке российско-финляндской границы.

Пограничники заподозрили 40-летнего водителя грузовика в употреблении спиртного и провели обследование мужчины. Оно показало значительное превышение допустимого содержания алкоголя – 0,7 промилле. Россиянин отстранен от управления автомобилем, дело будет направлено в суд.