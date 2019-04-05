Финские пограничники задержали пьяного россиянина

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Нетрезвый мужчина въехал в Финляндию из Карелии на грузовике.
Финские пограничники задержали гражданина России, который управлял грузовым автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 4 апреля на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала", расположенном на карельском участке российско-финляндской границы.
Пограничники заподозрили 40-летнего водителя грузовика в употреблении спиртного и провели обследование мужчины. Оно показало значительное превышение допустимого содержания алкоголя – 0,7 промилле. Россиянин отстранен от управления автомобилем, дело будет направлено в суд.
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