Финский писатель: финны не готовы воевать с Россией

В Петрозаводском университете представили книгу о Холодной войне в Лапландии.

Финский писатель и журналист Вейкко Эрккиля выступил 30 ноября в Петрозаводском государственном университете, где представил свою новую книгу "Холодная война в Лапландии: очевидцы малоизвестных событий", которую он написал вместе с коллегой и земляком Пеккой Иивари при участии карельских историков. По словам Эрккиля, одно из крупнейших финских издательств Otava, выпустившее эту книгу, попросило использовать в ее названии упоминание Лапландии, и оказалось, что это север Финляндии, действительно, оказался в фокусе многих событий периода Холодной войны между странами Запада и Советским Союзом.

"В послевоенные годы Лапландия была отсталым, бедным регионом Финляндии, пострадавшим от событий 1944 года (речь о военных действиях, которые вели финны против германских войск в сентябре 1944 – апреле 1945 – прим. "Столицы на Онего"), и жителям Лапландии пришлось заново отстраивать свое хозяйство. Они довольно успешно этим занимались и не задумывались над тем, что Лапландия оказалась на сцене Холодной войны. Над Лапландией пролетали самолеты-разведчики НАТО, которые поднимались с воздушных баз в Норвегии, но в воздушном пространстве Лапландии появлялись и советские самолеты", – сказал на встрече в ПетрГУ финский писатель.

Как отметил Вейкко Эрккиля, в своей книге он попытался описать, как жило в послевоенные годы население финской Лапландии и тех территорий, которые отошли от Финляндии к Советскому Союзу. Кроме того, писатель рассказал о совместных экономических проектах, которые реализовывали Финляндия и СССР в период Холодной войны. Особое внимание Эрккиля уделил строительству Костомукшского горно-обогатительного комбината и города Костомукша в Карелии.

Выступая в Петрозаводском университете, финский писатель вспомнил, как познакомился с карельскими историками в 2008-2009 годах. По словам Эрккиля, нынешний директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин сказал ему тогда, что "история – это предмет, который нельзя излишне политизировать". "В ней не должно быть "белых пятен", и даже сложные исторические моменты необходимо изучать и вести о них дискуссии, и такой подход был путеводной звездой нашего сотрудничества", – подчеркнул писатель.

Не обошлось без дискуссии и во время нынешней встречи Вейкко Эрккиля с историками, журналистами, студентами и преподавателями Петрозаводского университета, которая совпала с очередной годовщиной начала Зимней войны между СССР и Финляндией 1939-1940 гг. Как заметил карельский политолог Анатолий Цыганков, в России сегодня обсуждается не только новая Холодная война, но и "горячее" противостояние со странами НАТО.

"Финляндия входит в геополитическое пространство НАТО. Финны готовы воевать с Россией?" – поинтересовался Цыганков у Эрккиля.

"Не готовы", – кратко ответил финский писатель.