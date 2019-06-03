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Новости. Экономика
12:55, 03 Июня 2019
фото: lesindustry.ru

Фирма Белуги подала в суд на власти Карелии

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Компания "Сигма РЦ", принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге, пытается добиться льготной продажи земельного участка под ТРК "Лотос Плаза". Фирма подала в суд на минимущества Карелии.

ООО "Сигма РЦ" арендует земельный участок, где расположен комплекс "Лотос Плаза", но хочет приобрести его в собственность за 15% кадастровой стоимости. Минимущества отказалось от этого предложения и хочет, чтобы фирма Белуги выкупила землю по полной стоимости, которая составляет около 34,5 млн рублей.

Представитель ООО "Сигма РЦ" в суде обосновал иск тем, что строительство ТРК «Лотос Плаза» имело статус приоритетного инвестиционного проекта, а такой статус предусматривает продажу земельных участков по льготной стоимости.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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goo
2019-06-03 13:23:48
34 ляма за такой участок это даже дешево.
Дуня
2019-06-03 13:14:18
Конфликт местного теневого элитария и правительства , это уже серьёзно . Кому то будет после него плохо , даже догадываюсь кому из власти и чего это будет стоить . Чемодан -вокзал-Москва-Арбат .
zanoza
2019-06-03 13:55:28
Дуня, сдулся твой местный теневой элитарий . Это при С. Катанандове ему многое было можно, а теперь хвост прижали. Пусть сидит и не высовывается.
Гость
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