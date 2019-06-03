Фирма Белуги подала в суд на власти Карелии

Компания "Сигма РЦ", принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге, пытается добиться льготной продажи земельного участка под ТРК "Лотос Плаза". Фирма подала в суд на минимущества Карелии.

ООО "Сигма РЦ" арендует земельный участок, где расположен комплекс "Лотос Плаза", но хочет приобрести его в собственность за 15% кадастровой стоимости. Минимущества отказалось от этого предложения и хочет, чтобы фирма Белуги выкупила землю по полной стоимости, которая составляет около 34,5 млн рублей.

Представитель ООО "Сигма РЦ" в суде обосновал иск тем, что строительство ТРК «Лотос Плаза» имело статус приоритетного инвестиционного проекта, а такой статус предусматривает продажу земельных участков по льготной стоимости.

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