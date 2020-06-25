Фирма Olympus больше не будет выпускать фотоаппараты

Японская компания Olympus отказывается от бизнеса по производству фотоаппаратов.

Фирма объяснила свое решение тем, что "чрезвычайно серьезный рынок цифровых камер" больше не приносит прибыли, пишут "Известия" со ссылкой на BBC.

Отмечается, последние три года Olympus фиксировала потери в данном сегменте своего бизнеса. Это связано, в частности, с популярностью смартфонов, которые заменили непрофессионалам фототехнику.

Olympus выпустила первую камеру в 1936 году после многолетнего производства микроскопов и долгое время оставалась лидером в данной отрасли. Пик популярности фотоаппаратов компании пришелся на 1970-е годы, когда ими пользовались успешные фотографы Дэвид Бэйли и Лорд Линчфилд.

Тем не менее позже компания сконцентрировалась на производстве простых цифровых фотоаппаратов для любителей.

"Этот рынок очень-очень быстро был поглощен смартфонами, и оказалось, что он больше не существует", – отметил редактор журнала Amateur Photographer Найджел Атертон.

Согласно данным издания, продажи автономных фотоаппаратов с 2010 по 2018 год снизились на 84%.