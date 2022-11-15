В городе горняков Карелии подрядчик установил опасный детский городок вместо яркого, современного

Власти Костомукши в Карелии разорвали договоры с подрядчиком по поставке и установке оборудования для детских площадок.

Как рассказал в соцсети глава Костомукши Сергей Новгородов, администрация города расторгла договоры на поставку и монтаж игрового оборудования на детских площадках во дворе на проспекте Горняков, 11 и возле бассейна «Синиранта».



«Поскольку оно не соответствует требованиям контрактов. К тому же по истечении установленных сроков работы выполнены в неполном объеме. Иными словами, недобросовестный подрядчик с нарушениями установил некачественные игровые модули, которые не имеют ничего общего с современными, яркими, привлекательными, тщательно подобранными для каждой площадки игровыми комплексами, описанными в наших заявках», - заявил градоначальник.



По его словам, выполненные работы специалисты администрации не приняли, оплачены они не будут, средства вернут в республиканский бюджет. Подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас он демонтирует установленное оборудование.



«Очень жаль, что у нас не получилось подарить маленьким костомукшанам и их родителям все запланированные на этот год новые игровые площадки. Надеюсь на понимание и прошу набраться терпения, в следующем году мы обязательно постараемся исправить эту досадную ситуацию», - отметил Новгородов.



Как отметил глава Костомукши, удалось не допустить установку некачественного и, возможно, опасного оборудования для детей.



