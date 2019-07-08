Фирма в Карелии осталась без денег из-за долга почти в 400 тысяч рублей

У компании арестовали счет из-за долга перед налоговым органом, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Организация в Костомукше задолжала налоговому органу свыше 360 тысяч рублей.



Поскольку задолженность погашена не была, счет компании арестовали, а также ввели запреты на регистрационные действия в отношении транспортного средства и технику.



Не желая наступления негативных последствий, руководитель организации незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.