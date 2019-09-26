11:41, 26 Сентября 2019
Фирму, добивавшуюся отмены итогов торгов по БСМП, заподозрили в "злоупотреблении правом"
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Карельское УФАС разъяснило свою позицию по жалобе проектной организации, которая пыталась добиться отмены итогов аукциона на разработку проектно-сметной документации для нового корпуса Больницы скорой медицинской помощи.
Компания АО "Эн-Системс" предъявила целый ряд претензий к конкурсной документации, в том числе, к критериям оценки победителя. УФАС не согласилось с большинством доводов заявителя.
Антимонопольная служба обратила внимание на то, что фирма обжалует положения документации, с которыми "фактически согласился, подав соответствующую заявку на участие в закупке".
По мнения УФАС, действия компании "могут свидетельствовать о злоупотреблении правом на подачу жалобы".
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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